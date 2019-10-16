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Путин – чиновникам: «Надо искать другую работу»
Владимир Путин провел очередное совещание о ликвидации
последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке. Президента не устраивает
отношение некоторых людей к данной работе, сообщает DEITA.RU.
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства о ликвидации последствий паводков в регионах.
В своей вступительной речи президент отметил, что на помощь людям, на строительство домов, школ и больниц в пострадавших районах были выделены немалые деньги из федерального бюджета. И, к сожалению, не все они дошли до получателей.
Еще одна тема, о которой разговаривали на совещании – прохождение отопительного сезона. Президент еще раз подчеркнул: ни в одном регионе осень-зима не должна пройти со сбоями. Глава государства также отметил: в некоторых районах холода уже наступили.
Третий вопрос – строительство. Из-за паводка многие дома россиян не подлежали восстановлению, поэтому было принято решение строить новые, а пострадавших разместить во временном жилище. Но, отметил президент, время идет, а люди все еще не расселены. Мутко доложил, что должны построить 5 тысяч домов, на что президент отметил: «Очевидно, что до холодов все не достроят». Исходя из этого президент задал вопрос: как все пострадавшие будут жить зимой, как они будут жить и как будет организован их быт.
Кроме того, президент акцентировал внимание на том, что это работа с людьми, которые пострадали от стихийного бедствия. И это всегда должна быть работа индивидуальная. И, отметил Владимир Путин, те, кто не готов к такой работе, «не туда попали». Владимир Путин посоветовал таким людям искать себе другую работу.
Елена Миронова