Путин – чиновникам: «Надо искать другую работу»

Владимир Путин провел очередное совещание о ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке. Президента не устраивает отношение некоторых людей к данной работе, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства о ликвидации последствий паводков в регионах.

В своей вступительной речи президент отметил, что на помощь людям, на строительство домов, школ и больниц в пострадавших районах были выделены немалые деньги из федерального бюджета. И, к сожалению, не все они дошли до получателей.

Еще одна тема, о которой разговаривали на совещании – прохождение отопительного сезона. Президент еще раз подчеркнул: ни в одном регионе осень-зима не должна пройти со сбоями. Глава государства также отметил: в некоторых районах холода уже наступили.

Третий вопрос – строительство. Из-за паводка многие дома россиян не подлежали восстановлению, поэтому было принято решение строить новые, а пострадавших разместить во временном жилище. Но, отметил президент, время идет, а люди все еще не расселены. Мутко доложил, что должны построить 5 тысяч домов, на что президент отметил: «Очевидно, что до холодов все не достроят». Исходя из этого президент задал вопрос: как все пострадавшие будут жить зимой, как они будут жить и как будет организован их быт.

Кроме того, президент акцентировал внимание на том, что это работа с людьми, которые пострадали от стихийного бедствия. И это всегда должна быть работа индивидуальная. И, отметил Владимир Путин, те, кто не готов к такой работе, «не туда попали». Владимир Путин посоветовал таким людям искать себе другую работу.

Елена Миронова