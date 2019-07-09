Президент ответил на самые острые вопросы на украинскую тематику, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Первый канал"

Владимир Путин дал интервью Оливеру Стоуну, который снимает документальный фильм про отношения России и Украины. Российский лидер в ходе общения с журналистом рассказал ему о своём видении сложившейся ситуации в братской стране.

В частности, Стоун обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе. Путин назвал происшествие провокацией для нагнетания обстановки и поводом для введения военного положения на Украине.

Премьера фильма Стоуна состоится на телеканале "Россия 1" 19 июля в 21:00.

Дмитрий Шевченко