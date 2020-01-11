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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин дал Крыму распоряжения по водопроводу

Путин

Президент России распорядился властям Крыма решить проблемы с водоснабжением на полуострове, сообщает DETA.RU.

Такое заявление глава государства сделал в рамках совещания в Ялте. Ранее он также подчеркивал неважное состояние системы здравоохранения в Крыму. Он отметил, что местные власти провели большую работу, однако, «сделано не все».

Более того, Путин подчеркнул необходимость заняться вопросами экологии на полуострове. «Судя по всему, этой отраслью тут никто никогда не занимался», - добавил президент.

Однако, глава страны выделили и позитивные моменты – такие, как интеграция полуострова в социальное, экономическое и правовое пространство России, а также улучшение вопроса транспорта и инфраструктуры.

Александра Маслова

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