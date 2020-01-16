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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин дал Медведеву 2 недели на решение проблем ДФО

Медведев

Члены правительства должны разработать механизмы решения задач, поставленных президентом, сообщает DEITA.RU.

На сайте Кремля опубликован список поручений президента Владимира Путина к правительству РФ. В документе есть несколько упоминаний Дальнего Востока.

Так, за 2 недели правительство должно разработать и представить президенту вариант решения двух проблем. Обе связаны с авиационной доступностью региона.

Первая – перетекла в этот документ еще из порчений, озвученных на ВЭФ: сделать так, чтобы авиационный керосин не только не рос в цене, но и дешевел для регионов Дальнего Востока.

Вторая проблема, которую президент поручил решить, – создание дальневосточной авиакомпании. Самолеты в ней должны быть только российского производства. Они будут выполнять рейсы между городами ДФО, а также летать в труднодоступные районы.

Предложения должны быть представлены не позднее 31 января.

Елена Миронова

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