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Путин дал Медведеву 2 недели на решение проблем ДФО
Члены правительства должны
разработать механизмы решения задач, поставленных президентом, сообщает
DEITA.RU.
На сайте Кремля опубликован список поручений президента Владимира Путина к правительству РФ. В документе есть несколько упоминаний Дальнего Востока.
Так, за 2 недели правительство должно разработать и представить президенту вариант решения двух проблем. Обе связаны с авиационной доступностью региона.
Первая – перетекла в этот документ еще из порчений, озвученных на ВЭФ: сделать так, чтобы авиационный керосин не только не рос в цене, но и дешевел для регионов Дальнего Востока.
Вторая проблема, которую президент поручил решить, – создание дальневосточной авиакомпании. Самолеты в ней должны быть только российского производства. Они будут выполнять рейсы между городами ДФО, а также летать в труднодоступные районы.
Предложения должны быть представлены не позднее 31 января.
Елена Миронова