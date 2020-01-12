Путин дал новые поручения по Крыму

Президент Владимир Путин на совещание в Ялте призвал местные власти решить вопросы с водой, сообщает DEITA.RU.

По словам гаранта, на полуострове необходимо проработать вопросы с канализацией, в частности с водоснабжением и водоотведением. Также он заявил, что за последнее время было сделано много, однако на этом не стоит останавливаться.

Он добавил, что необходимо учитывать экологическую обстановку, которой на полуострове почти никто не занимается. Отдельно он выделил вхождение крымчан в общероссийскую жизнь страны.

Напомним, что с этого года на полуострове будет введен курортный сбор. Ранее такую плату ввели в нескольких регионов страны, благодаря этим платежам в регионы поступило более 800 млн рублей.

Иван Юрьев