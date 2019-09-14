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Президент России Владимир Путин дал новые поручения по поддержке пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщает DEITA.RU.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте Кремля, Путин поручил завершить обследование жилья пострадавших, в том числе повторно обратившихся, с учетом необходимости принятия решений о переселении из таких домов, признанных пригодными для проживания, но расположенных в зонах затопления и подтопления, а также отдельно стоящих домов на улицах, где большинство жилья разрушено или подлежит сносу.

Кроме того, необходимо завершить работы по персонифицированному учету нуждающихся в обеспечении жильем. Комиссия также должна проинформировать граждан о планах по размещению новых защитных сооружений (дамб) и принять решение о компенсации студентам, пострадавшим от наводнения, расходов на оплату обучения в 2019/20 учебном году за счет госказны. Предстоит рассмотреть вопрос и о компенсации ущерба огородникам, лишившимся урожая в результате ЧС.

Иркутским властям Владимир Путин рекомендовал оплатить предприятиям работы по ликвидации последствий наводнения.

Ну а в Приморье продолжается ликвидация последствий сильных августовских дождей. Сейчас объекты ЖКХ и энергетики в пострадавших районах работают в штатном режиме, проезд восстановлен ко всем населенным пунктам. При этом продолжаются работы на дороге в поселок Безверхово, там идет подсыпка и уплотнение дорожного полотна.

Дмитрий Санников

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