Путин дал поручение по Владивостоку

До середины декабря проект международного центра должен быть готов, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин дал поручение двум профильным министерствам насчет спортивных проектов на Дальнем Востоке и во Владивостоке. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Так, до 15 декабря 2019 года Министерство спорта и Минвостокразвития должны предоставить предложения по созданию в регионах ДФО спорт площадок для экстремальных видов спорта. Отдельная задача стоит для Владивостока: необходимо создать спорткомплекс для проведения всероссийских и международных соревнований по экстриму.

Елена Миронова