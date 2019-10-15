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19 Август 2019, 19:45

Путин дал срочное поручение по дальневосточному региону

Путин

Президенту стало известно о срыве отопительного сезона, правительству поручено все исправить, сообщает DEITA.RU.

На днях глава государства Владимир Путин подписал перечень поручений по развитию Дальнего Востока. Отдельное и самое срочное из них - Министерству энергетики и Правительству ЕАО - доложить о подготовке к отопительному сезону 2019–2020 годы. Свой отчет чиновники уже должны были предоставить президенту, на решение вопроса Владимир Путин дал им всего несколько дней.

Еще в конце сентября в СМИ сообщалось, что в часть районов области не готова к предстоящей зиме. Проблемы с подачей тепла наблюдались в социальных учреждениях и многоквартирных домах. В зоне риска оставалось 16 тысяч жителей области. Губернатор Левинталь признал, что в области не хватает запаса топлива, и он ждет из Москвы порядка 98 млн рублей траншей. В критическую ситуацию пришлось вмешаться лично президенту страны.

В связи с этим многие эксперты отмечают, что из-за срыва отопительного сезона в Еврейской автономной области губернатора Александра Левинталя может ждать досрочная отставка. Напомним, что традиционно отставки губернаторов приходятся либо на весенний период, либо на осеннее «окно», последнее более характерно для проблемных регионов, в которых через год предстоят выборы глав субъектов.

Иван Юрьев

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