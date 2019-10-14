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Путин дал важное поручение по ценам на авиабилеты
Президент поручил решить одну из наболевших
проблем, сообщает DEITA.RU.
Правительство России получило поручение президента о компенсации стоимости авиационного керосина авиакомпаниям. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет издание, правительство должно найти средства и способ компенсации до 1 ноября. Отмечается, что возмещать будут разницу в стоимости за 2018 год. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства.
Напомним, тему стоимости авиабилетов и, как причну этой проблемы, стоиомсти авиационного керосина, подняли еще в сентябре. За несколько дней до ВЭФ глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что компания прекращает работу плоских тарифов для дальневосточников из-за их невыгодности. На своем выступлении Путин предложил решение этой проблемы: регулирование цен на авиационный керосин и помощь авиакомпаниям в предоставлении выгодных направлений.
Елена Миронова