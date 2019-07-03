Президент России выразил свою озабоченность проблемами при выдачи ипотеки в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

Владимир Путин потребовал от Министерства финансов и Центробанка и Банка России устранить возможность отказа в получении льготной ипотеки гражданами. Срок принятия мер поставлен главой государства до 1 августа текущего года.



В соответствии с поручение президента, в России должны быть прекращены случаи необоснованного отказа в выдаче ипотеки. В особенности, данное требование будет касаться семей, имеющих право на социальную поддержку со стороны государства.

Ответственными за исполнение вышеуказанного задания назначены первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



Ранее в ходе "Прямой линии" Владимир Путин уже говорил о том, банки отказывают льготникам в ипотеке под 6% по ошибке, которую необходимо исправить.

Дмитрий Шевченко