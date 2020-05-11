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17 Февраль 2020, 14:13

Путин дал важные поручения правительству

Путин

Президента России Владимир Путин распорядился подготовить план по восстановлению отечественной экономики в условиях продолжения существования в стране эпидемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Соответствующее поручение предстоит исполнить правительству к 1 июня текущего года. Кроме этого, глава государства также поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

Ранее Владимир Путин поставил перед российскими министрами и членами Госсовета задачу по созданию плана поэтапной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии в регионах.

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