Путин дал важные поручения правительству

Президента России Владимир Путин распорядился подготовить план по восстановлению отечественной экономики в условиях продолжения существования в стране эпидемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Соответствующее поручение предстоит исполнить правительству к 1 июня текущего года. Кроме этого, глава государства также поручил Минздраву и Роспотребнадзору скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

Ранее Владимир Путин поставил перед российскими министрами и членами Госсовета задачу по созданию плана поэтапной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии в регионах.