Президент подписал закон, дающий возможность гражданам обращаться в суды с коллективными исками, сообщает DEITA.RU.

С 1 октября 2019 года россияне смогут защищать свои права и оспаривать тарифы на услуги ЖКХ гораздо более эффективнее, чем это происходит сейчас.

Решение Путин предусматривает появление универсального подхода к рассмотрению в суде дел о защите прав и законных интересов группы людей. В нём подробно прописывается порядок подачи коллективных исков и механизм реализации права коллективов.

Закон гласит, что для подачи коллективного иска к группе граждан должны присоединиться не менее 20 человек. Для того, чтобы пополнить этот список новыми присоединившимися, они должны подать письменное заявление лидеру группы, которая уже сформировалась.

При этом никаких доверенностей на представление их интересов от граждан не потребуется. Присоединиться к иску можно будет до момента перехода к судебным прениям.

Дмитрий Шевченко