Путин дал жилье несчастным россиянам

Новый закон обяжет государство давать жилье людям после терактов и принесет ряд налоговых изменений, сообщает DEITA.RU.

Сегодня депутаты приняли закон, по которому НДФЛ не распространяется на выплаты людям, пострадавших при стихийных бедствиях и терактах. От налога освобождаются сами пострадавшие и члены их семей.

При этом, неважно, откуда поступили средства - отмена налога едина для всех источников. Кроме того, отныне налог на доходы не будут брать с тех, кто представил пострадавшим свое жилье после стихии.

То есть, государство не будет забирать свой процент с аренды квартиры, но только если эти сумы будут сопоставимы с теми, какие выплатят пострадавшим в качестве компенсаций.

Этот закон, в первую очередь, спровоцирован наводнениями в Сибири и лесными пожарами там же прошлым летом. Но как отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин, было решено распространить действие закона на всех людей, кто пострадал в 2019 году при схожих обстоятельствах.

Инициировал разработку этого закона президент Владимир Путин. После встречи с жителями пострадавших районов Иркутской области, которые пожаловались на то, что выделяемые пожертвования облагаются налогом, президент дал задание рабочей группе в кратчайшие сроки изменить законодательство.

Напомним, с июня по августейше большая вода терроризировала жителей Сибири. Наиболее тяжелой была ситуация в городе Тулун, стоящем на реке Ия.

Уровень воды поднялся до 14 метров, люди потеряли кров, вода уничтожила около 11 тысяч гектаров посевных площадей, погибло более 400 голов скота. Количество жертв среди людей составило 25 человек.

Василий Кучин