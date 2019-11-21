Путин даст денег не всем

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Приморский край не получит ни рубля грантов из федерального бюджета по показателям эффективности реализации нацпроектов, сообщает DEITA.RU по материалам к заседанию Трехсторонней комиссии.
Гранты были придуманы для того, чтобы стимулировать регионы на выполнение целей нацпроектов. В прошлом году правительство Дмитрия Медведева выдало их «отличившимся» на сумму в 20 миллиардов рублей. В году 2019 планируется увеличить сумму поощрений до 50 миллиардов рублей.
На Дальнем Востоке серьезно поощрить планируют Забайкальский край – до 1,1 миллиардов рублей. Серьезные суммы предусмотрены для Амурской области – 686,4 млн. рублей, республики Саха (Якутия) – 648,4 млн. рублей и республики Бурятия – 543,3 млн. рублей, Магаданской области - 405,7 млн рублей, Сахалинской области — 347,5 млн рублей, Чукотского автономного округа - 335,5 млн рублей. Свой «кусочек» в размере 40 миллионов рублей получит Камчатский край.
Три дальневосточных региона пока правительство Дмитрия Медведева не поощряет: без грантов остались Еврейская автономная область, Хабаровский и Приморский края.
Как сообщил президент России Владимир Путин на полях форума «Россия зовет!», всего в стране средства, направленные на реализацию национальных проектов, освоены на 64% от годовых назначений. Как считает Путин, большой объем средств, выделяемых на нацпроекты, идет из федеральных источников, а осваивается в значительной степени в регионах. Для решения этой проблемы правительству и местным властям нужно активнее взаимодействовать.
Собственно, и сейчас большая часть текущих экспертных исследований по теме национальных проектов связана с механизмами их финансирования и сравнительным анализом активности по выделению средств. Фактически же для населения факт наличия у государства денег мало что значит. Для успешного выполнения национальных проектов нужны конкретные измеряемые результаты и готовность общества заметить и признать их. Один Путин нацпроекты не выполнит.
Дмитрий Санников