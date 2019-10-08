Путин даст денег регионам в январе

Глава государства Владимир Путин поддержал идею выделять регионам средства из бюджета в начале года, сообщает DEITA.RU. С подобным предложением выступили в Государственной Думе. Инициативу тут же поддержали и президент Владимир Владимирович Путин, и премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, которого цитирует телеканал «Россия 24», деньги должны поступать в регионы не во второй половине года, а уже в январе. В скором времени начнется дополнительная работа в данном направлении, чтобы подготовить отраслевые министерства. От них очень многое зависит.

Володин отметил, что на сегодняшний день зачастую перечисление средств затягивается до второй половины года, что приводит к тому, что на местах не успевают освоить деньги.

В связи с этим, будут подготовлены поправки в законодательную базу, которые позволят передавать средства в местный бюджет сразу после того, как закон о бюджете вступил в силу.

Екатерина Брязгунова