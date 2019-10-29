Путин даст новые льготы на Дальний Восток

Владимир Путин распорядился выделить льготы на оплату воздушных перевозок несовершеннолетним инвалидам с Дальнего Востока, которые вылетают из региона для лечения, сообщает DEITA.RU.

Официальный сайт Кремля опубликовал информацию, согласно которой Правительство РФ должно предоставить льготы для перелетов детей-дальневосточником, которые имеют право на соцпомощь от государства: льготы, субсидии и другие виды поддержки.

В представленном документе отмечено, что Правительство обязано рассмотреть вопрос льгот до 15 ноября 2019 года и составить предварительный доклад.

Отметим, что документ входит в перечень поручений, составленный после встречи главы государства с представителями дальневосточной общественности.

Напомним, что президент РФ так же дал распоряжение до декабря 2019 года подготовить проект международного перинатального центра в Приморье. Это станет пилотным проектом для реабилитации младенцев до трех лет. Сейчас профильные ведомства должны определить источники финансирования медпроекта.

Кроме того, до 15 декабря Минспорта и Минвостокразвития должны предоставить идеи по созданию площадок для занятий экстремальными видами спорта на Дальнем Востоке. Для Владивостока задача особая: построить комплекс для проведения соревнований по экстремальному спорту на международном уровне.

Александра Маслова