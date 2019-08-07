Школьники будут получать по миллиону рублей, заявляет лидер страны Владимир Путин. Но президент назвал одно условие для этого, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Крупную сумму заплатят тем учащимся школ, которые приняли участие в международных олимпиадах и стали победителями. Им выплатят премии в размере одного миллиона. Не останутся без награды и те, кто занял второе место: таковым полагается полмиллиона рублей. За третье место – четыреста тысяч.

Кроме того, премию начнут получать и тренеры команд, которые победили.

Также с 2020 года президентский грант смогут получить студенты вузов, которые показали свои выдающиеся способности.

Анастасия Туркова