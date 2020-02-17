Новости
Мужчина в Петербурге столкнул женщину в реку и утонул, пытаясь ее спасти
17 Февраль 2020, 01:03
Путин делает ставку на молодежь
17 Февраль 2020, 00:24
Дороги Владивостока будут чистить всю ночь
16 Февраль 2020, 23:03
Бесплатным питанием школьников обеспечат с 1 сентября
16 Февраль 2020, 22:36
Губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже самой коррупции
16 Февраль 2020, 21:30
Россияне не спешат эвакуироваться с коронавирусного лайнера
16 Февраль 2020, 20:24
Врачей станет еще меньше в российских поликлиниках
16 Февраль 2020, 19:32
Гражданских жен в РПЦ назвали бесплатными проститутками
16 Февраль 2020, 19:11
Путин делает ставку на молодежь
Президент России Владимир Путин назвал кампус «Молодежки ОНФ» способом вовлечения молодежи в решение задач регионов, сообщает ИА DEITA.RU.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям зимнего образовательного кампуса «Молодежки ОНФ» в Крыму.
Как сказана в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Путин отметил востребованность стремлений молодежи изменить жизнь в родных городах и поселках к лучшему, внести личный вклад в благоустройство территорий и создание комфортных условий для учебы, труда и досуга.
«России нужны энергичные, творческие, увлеченные люди, умеющие ставить большие цели и добиваться намеченных результатов», - подчеркнул Владимир Путин.