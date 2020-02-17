Путин делает ставку на молодежь

Президент России Владимир Путин назвал кампус «Молодежки ОНФ» способом вовлечения молодежи в решение задач регионов, сообщает ИА DEITA.RU.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям зимнего образовательного кампуса «Молодежки ОНФ» в Крыму.

Как сказана в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, Путин отметил востребованность стремлений молодежи изменить жизнь в родных городах и поселках к лучшему, внести личный вклад в благоустройство территорий и создание комфортных условий для учебы, труда и досуга.

«России нужны энергичные, творческие, увлеченные люди, умеющие ставить большие цели и добиваться намеченных результатов», - подчеркнул Владимир Путин.