Путин готов отдать часть своей зарплаты

Президент России поблагодарил главу Египта Фаттаха ас-Сиси за помощь в организации первого саммита Россия-Африка. Событие недавно закончилось в Сочи, сообщает DEITA.RU.

Глава РФ в шутку пообещал отдать своему коллеге часть зарплаты за помощь в работе.

«Сегодня он весь день сидел со мной и помогал мне в моей работе. Придется зарплатой своей поделиться», - пошутил президент, отмечая, что саммит мог и не состояться без поддержки «египетских друзей».

Отметим, что первый саммит «Россия-Африка» и экономический форум прошли 24-25 октября в Сочи. В крупном событии приняли участие все 54 государства Африканского континента. На полях мероприятия Россия списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Так же стороны подписали меморандум об основах взаимоотношений. С рядом стран Россия заключила важные договоры в сфере политики, социальной и экономической областях.

Александра Маслова