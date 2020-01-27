Путин хочет выдавать по 5 млн обманутым вкладчикам

Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной разработать меры, чтобы страховую выплату вкладчикам обанкротившихся банков с 1,4 млн до 5 млн рублей. Это коснется тех граждан, которые вложили деньги в банки, обанкротившиеся с конца 2014 года, сообщает DEITA.RU.



Как рассчитали специалисты агентства по страхованию вкладов, эта мера может коснуться около 140 тысяч россиян. Суммарная выплата составит более 45 миллионов рублей.

В законопроекте идет речь только об увеличении суммы возмещения отдельным категориям граждан. Таким образом, этот закон создает неравные условия - ведь многие граждане уже получили компенсации в 1,4 миллиона.

Эксперты полагают, что на этой почве могут возникнуть конфликты.

Как утверждает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на заседании, посвященном новому закону, представители ЦБ и АСВ высказались против того, чтобы закон имел обратную силу - конфликты и неравенство будут неизбежными.

Среди плюсов - тот факт, что вкладчики «Югры», «Пробизнесбанка», «Интеркоммерца», «РосинтерБанка», «Внешпромбанка», наконец-то смогут получить свои деньги. Ранее эти граждане пытались добиться справедливости от властей, но все, на что они могли рассчитывать - это копеечные ежегодные выплаты по вкладам от АСВ.

Как пишет в своем Телеграм-канале экономист Никита Кричевский, инициатива Путина на самом высоком уровне подтверждает поспешность центробанка в отзыве лицензий. Он считает инициативу безусловно полезной, но сомневается, что закон заработает в ближайшее время.

Портал Banki.ru утверждает, что принятие этого закона позволит снизить напряжение, которое уже перешло из социального в политическую плоскость. Эксперты не считают 45 миллиардов слишком большой суммой для государства.

К слову, сам Центробанк еще в июле прошлого года предлагал увеличить размеры выплат аж до десяти миллионов, но такая цифра оказалась слишком великой.

Специалисты портала Ruarbitr полагают, что из-за этой меры суммы выплат страховых взносов банками в Фонд обязательного страхования вкладов увеличатся. Как следствие - это может увеличить проценты по потребительским кредитам.

Василий Кучин