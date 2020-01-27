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Путин хочет выдавать по 5 млн обманутым вкладчикам
Владимир Путин поручил главе
Минфина Антону Силуанову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной
разработать меры, чтобы страховую выплату вкладчикам обанкротившихся банков с
1,4 млн до 5 млн рублей. Это
коснется тех граждан, которые вложили деньги в банки, обанкротившиеся с конца
2014 года, сообщает DEITA.RU.
Как рассчитали специалисты агентства по страхованию вкладов, эта мера может коснуться около 140 тысяч россиян. Суммарная выплата составит более 45 миллионов рублей.
В законопроекте идет речь только об увеличении суммы возмещения отдельным категориям граждан. Таким образом, этот закон создает неравные условия - ведь многие граждане уже получили компенсации в 1,4 миллиона.
Эксперты полагают, что на этой почве могут возникнуть конфликты.
Как утверждает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на заседании, посвященном новому закону, представители ЦБ и АСВ высказались против того, чтобы закон имел обратную силу - конфликты и неравенство будут неизбежными.
Среди плюсов - тот факт, что вкладчики «Югры», «Пробизнесбанка», «Интеркоммерца», «РосинтерБанка», «Внешпромбанка», наконец-то смогут получить свои деньги. Ранее эти граждане пытались добиться справедливости от властей, но все, на что они могли рассчитывать - это копеечные ежегодные выплаты по вкладам от АСВ.
Как пишет в своем Телеграм-канале экономист Никита Кричевский, инициатива Путина на самом высоком уровне подтверждает поспешность центробанка в отзыве лицензий. Он считает инициативу безусловно полезной, но сомневается, что закон заработает в ближайшее время.
Портал Banki.ru утверждает, что принятие этого закона позволит снизить напряжение, которое уже перешло из социального в политическую плоскость. Эксперты не считают 45 миллиардов слишком большой суммой для государства.
К слову, сам Центробанк еще в июле прошлого года предлагал увеличить размеры выплат аж до десяти миллионов, но такая цифра оказалась слишком великой.
Специалисты портала Ruarbitr полагают, что из-за этой меры суммы выплат страховых взносов банками в Фонд обязательного страхования вкладов увеличатся. Как следствие - это может увеличить проценты по потребительским кредитам.
Василий Кучин