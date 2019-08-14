Президента смутила информация дорожников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Владимир Путин обсудил с генеральным директором строительной компании ВАД Валерием Абрамовым и его заместителем Виктором Переваловым процесс обустройства крымской трассы "Таврида".

По словам собеседников президента, новая трасса будет открыта уже в сентябре 2020 года. При этом, в начале встречи у руководителей ВАДа и главы государства были разные данные о протяжённости дороги.

Так, Абрамов уточнил, что её протяжённость 250 километров, а Владимир Путин сказал, что если считать ещё и до Севастополя, то получается 282,2 километра.

Абрамов в свою очередь не согласился с президентом и отметил, что если считать с подходами, то получается 258 километров. Путин признал, что собеседнику виднее» и пояснил, что длина 282 километров указана у него в документах.

Позднее в разговоре заместитель Абрамова упоминал длину трассы в 237 километров по Крыму и 14,7 километров в Севастополе.

Дмитрий Шевченко