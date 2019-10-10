telegr wh call

Новости

Как получить большую квартиру от государства, придумали в Госдуме

10 Октябрь 2019, 22:15

Силовики пошли войной на Медведева

10 Октябрь 2019, 21:45

Путин и Медведев признались, что работали напрасно

10 Октябрь 2019, 21:15

«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа

10 Октябрь 2019, 20:45

Бесплатная раздача рыбы обернулась человеческими жертвами

10 Октябрь 2019, 20:15

В России за скальпель возьмутся мигранты

10 Октябрь 2019, 20:00

Пенсионный фонд раскрыл рост пенсий

10 Октябрь 2019, 19:50

Правительство Медведева отменит самый одиозный штраф

10 Октябрь 2019, 19:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Путин и Медведев признались, что работали напрасно

Путин Медведев

Задачи, которыми они занимаются с 2006 года, не решены до сих пор, сообщает DEITA.RU.

В среду, 9 октября, состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Основная тема – улучшение состояния российских поликлиник и больниц.

Дмитрий Медведев отчитался, что по поручению президента уже разработал схему работы. По его словам, в России есть учреждения здравоохранения в приличном состоянии, а есть – «просто тяжелое».

Путин отметил, что главная проблема на пути реализации всех изменений в медицине: состояние зданий, обновление аппаратуры, повышение зарплат, – нежелание регионов взаимодействовать с муниципалитетами.

Медведев согласился с ним и заявил, что этой задачей они занимаются с 2006 года.

«Потом эти деньги как бы ушли, и от них не осталось следа. И такое ощущение, будто эта работа уже и напрасно проведена».

По его словам, те изменения, которые правительство подготовило, будут работать – больше к этой теме возвращаться не придется.

Елена Миронова

Читайте также:

Медведев поручил решить вопрос субсидирования рейсов на Дальний Восток

Почему подняли зарплату Путину и Медведеву, сказал Песков

Путин поднял зарплату себе и Медведеву

Популярное

Медведев отменяет северные надбавки

Кожемяко вышел в «открытое плавание»

Яровая добралась до дачников

«Совсем уже»: ГИБДД штрафуют водителей на новой разметке
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...