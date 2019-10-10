Путин и Медведев признались, что работали напрасно

Задачи, которыми они занимаются с 2006 года, не решены до сих пор, сообщает DEITA.RU.



В среду, 9 октября, состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Основная тема – улучшение состояния российских поликлиник и больниц.

Дмитрий Медведев отчитался, что по поручению президента уже разработал схему работы. По его словам, в России есть учреждения здравоохранения в приличном состоянии, а есть – «просто тяжелое».

Путин отметил, что главная проблема на пути реализации всех изменений в медицине: состояние зданий, обновление аппаратуры, повышение зарплат, – нежелание регионов взаимодействовать с муниципалитетами.

Медведев согласился с ним и заявил, что этой задачей они занимаются с 2006 года.

«Потом эти деньги как бы ушли, и от них не осталось следа. И такое ощущение, будто эта работа уже и напрасно проведена».

По его словам, те изменения, которые правительство подготовило, будут работать – больше к этой теме возвращаться не придется.

Елена Миронова