Новости
Как получить большую квартиру от государства, придумали в Госдуме
10 Октябрь 2019, 22:15
Силовики пошли войной на Медведева
10 Октябрь 2019, 21:45
Путин и Медведев признались, что работали напрасно
10 Октябрь 2019, 21:15
«Красный губернатор» наехал на Сбербанк и лично Грефа
10 Октябрь 2019, 20:45
Бесплатная раздача рыбы обернулась человеческими жертвами
10 Октябрь 2019, 20:15
В России за скальпель возьмутся мигранты
10 Октябрь 2019, 20:00
Пенсионный фонд раскрыл рост пенсий
10 Октябрь 2019, 19:50
Правительство Медведева отменит самый одиозный штраф
10 Октябрь 2019, 19:45
Путин и Медведев признались, что работали напрасно
Задачи, которыми они занимаются с 2006 года, не решены до
сих пор, сообщает DEITA.RU.
В среду, 9 октября, состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Основная тема – улучшение состояния российских поликлиник и больниц.
Дмитрий Медведев отчитался, что по поручению президента уже разработал схему работы. По его словам, в России есть учреждения здравоохранения в приличном состоянии, а есть – «просто тяжелое».
Путин отметил, что главная проблема на пути реализации всех изменений в медицине: состояние зданий, обновление аппаратуры, повышение зарплат, – нежелание регионов взаимодействовать с муниципалитетами.
Медведев согласился с ним и заявил, что этой задачей они занимаются с 2006 года.
«Потом эти деньги как бы ушли, и от них не осталось следа. И такое ощущение, будто эта работа уже и напрасно проведена».
По его словам, те изменения, которые правительство подготовило, будут работать – больше к этой теме возвращаться не придется.
Елена Миронова