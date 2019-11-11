Путин и Медведев выступили за новый налог

Силуанов разрекламировал новинку от Налоговой перед первыми лицами государства – теперь систему введут по всей России, сообщает DEITA.RU.



В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин поднял тему распространения режима самозанятых по всей стране. Для того, чтобы понять, надо ли это делать, глава государства попросил Антона Силаунова дать отчет по работе системы.

По словам министра финансов РФ, тест нового вида налогообложения для бизнеса хорошо себя зарекомендовал. Так, пока он работал только в 4 регионах, в системе зарегистрировалось более 260 тысяч человек. И более половины из них – новички в бизнесе для налоговой. То есть, люди решились выйти из тени.

Путин и Медведев согласились с тем, что режим самозанятых – отличная идея. В 2020 году его распространят на всю страну.

Елена Миронова