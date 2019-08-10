На предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече лидеров нормандского формата никто так и не ответил, сообщает DEITA.RU.

Напомним, глава украинского государства очень остро отреагировал на гибель четверых военных на Донбассе и даже призвал лидеров четверки, задача которой — решить проблемы Украины, к встрече в сентябре.

Однако призыв Зеленского так и остался без ответа. Ни российский лидер Владимир Путин, ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни глава Франции Эммануэль Макрон не собираются встречаться по каждому «экстренному случаю», особенно в условиях нарушения перемирия со стороны украинских военных.

Эксперты отмечают, что Зеленский значительно отличается от опытных политиков, в первую очередь страстью к популизму. Проще говоря, он руководствуется в своих решениях эмоциями, когда вышеупомянутые руководители дипломатией, а также условиями внешней политики.

Как пишет «Главред», все трое политиков жестко отказали Зеленскому во встрече, в том числе, из-за его популистских наклонностей. Этим же жестом они подчеркнули: что пройдет с Трампом, не получится с лидерами серьезных стран.

Екатерина Брязгунова