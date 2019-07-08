Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и главе компании "Роснефть" Игорю Сечину за вклад в возрождение Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря, сообщает DEITA.RU.

Как сказал патриарх, он хорошо помнит, в каком состоянии находилась обитель 10 лет назад, а теперь монастырь предстал более чем в первозданной красоте.

Президент России Владимир Путин после посещения обители дал указание руководителю «Роснефти», Игорю Сечину принять на компанию основную ответственность за восстановление этой святыни.

«Будем молиться за благодетелей и помнить, что сила и воля божия осуществляется в нашей жизни волей человеческой, и те, кто волю к восстановлению обители приложил, - пусть навсегда сохраняются в памяти монастыря и в молитвах», - сказал патриарх Кирилл.

Дмитрий Санников