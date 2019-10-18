Путин и Шойгу «роняют» Запад

Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу предупреждают западных партнеров не словом, а делом, сообщает DEITA.RU.

Президент и его лучший друг лично провели тренировку ядерных сил России в рамках учения «Гром». В центре управления обороны России собралась вся политическая элита страны - учения имеют стратегическое значение.

Под руководством президента подлодки Северного и Тихоокеанского флота провели запуски баллистических ракет. Свои смертоносные заряды выпустили половодные лодки, дислоцированные в Баренцевом и Охотском море. Ракеты успешно попали в цель.

Не остались в стороне и надводные силы. Путин руководил крупным отрядом кораблей, которые осуществили пуски ракет «Калибр» по назначены целям.

В воздух поднялись самолеты дальней авиации ТУ - 95 МС. Этот тяжелый бомбардировщик-ракетоносец способен доставить «груз» в любую точку мира. На сегодняшний день это самый скоростной и единственный турбовинтовой самолет такого класса в мире.

Не остались в стороне и космические силы. Современная международная обстановка требует особого внимания к ближайшему космическому пространству, ибо гонка вооружений вышла на новый уровень.

С Космодрома «Плесецк» стартовала межконтинентальная баллистическая ракета с компресса «Ярс». Ее мишень также была уничтожена на полигоне «Кура».

Более 12 тысяч солдат, 213 пусковых установок, более 100 самолетов: пять подводных лодок и прочие боевые единицы президент Путин проверил лично.

Глава государства остался доволен готовностью российский войск к отражению угрозы. Напомним, ранее в преддверии учений состоялся международный брифинг, на котором присутствовали более 100 иностранных журналистов.

Пресса была серьезно обеспокоена учениями России, однако командование ответило, что ныне не существует никаких международных соглашений, по которым Россия должна отчитываться о целях своих маневров. Кроме того, эти учения - лишь ответ на традиционные учения США под названием «Глобальный гром». Они проходят примерно в эти же даты, и носят схожий характер.

Жители Северных и Дальневосточных территорий России в эти дни могут наблюдать необычные явления в атмосфере - яркие вспышки, световые движения.

Однако на брифинге Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин посмешил успокоить россиян - это военные маневры на их же благо.

Василий Кучин