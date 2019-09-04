Чего ждать от встречи лидеров России и Японии во Владивостоке, в материале DEITA.RU.



Ожидаемая на ВЭФ-2019 встреча лидеров России и Японии – Президента Путина и премьер-министра Абэ едва ли станет прорывом в двусторонних отношениях. Намеренно или не очень, но Кремль обозначил свою позицию через главного рулевого внешнеполитического курса – Сергея Лаврова на молодежном форуме в Сколково.

«Что касается диалога с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, то для иностранных СМИ – это будет действительно «горячая» тема, так как обеим странам придется объясняться за чересчур ультимативные формулировки по Курилам», - полагает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Принципиальный для Токио вопрос о переходе под японскую юрисдикцию части Курильских островов может быть решен, заявил тогда глава российского МИДа. Однако фактически он решен быть не может – все дело в формулировках: Япония никогда, даже во главе с кабинетом Синдзо Абэ, не пойдет на «передачу в качестве акта доброй воли» части именно российской земли – островов Хабомаи и Шикотан. Японцам необходим исключительно «возврат» их островов, что, в свою очередь, едва ли устроит Кремль в текущей внутриполитической ситуации.

Часть российских внешнеполитических экспертов все-таки склонна полагать, что Абэ будет придерживаться высказанного им ранее тезиса о готовности окончательно решить «Курильский вопрос» до конца своего премьерского срока. Однако мало кто из тех же специалистов обращает внимание на то, кто и что есть господин Абэ, и почему решение вопроса по «русскому сценарию» равносильно для него политическому самоубийству.

Не стоит забывать, что Синдзо Абэ — самый молодой Премьер-министр Японии за всю историю. При этом его дед по материнской линии — Нобусукэ Киси, тоже был премьер-министр страны, а отец — Синтаро Абэ, занимал пост министра иностранных дел Японии. Вот такая вот японская монархия с элементами демократии. Кстати, карьеру свою молодой Синдзо начал в 1982 году, став секретарем министра иностранных дел (своего отца).

В этой ситуации обе стороны в ходе ВЭФ скорее всего подтвердят намерения следовать по пути конструктивного диалога к решению двусторонней проблемы и акцентируют внимание на развитии контактов в области экономики и бизнеса. Однако последнее во многом тормозится пусть и неактивной, но планомерной поддержкой Токио антироссийских санкций и целым набором объективных отрицательных факторов. Например, отсутствием необходимой транспортной и портовой инфраструктуры для обслуживания возможного грузопотока с японских предприятий в ЕС, что, кстати, также отягощено и не очень интересной для островных бизнесменов тарифной политикой российских перевозчиков, о чем в кулуарных беседах уже не первый год говорят представители японских внешнеполитических ведомств. Сюда же можно добавить и малую емкость дальневосточного потребительского рынка для японских товаров, а также негативный опыт целого ряда японских инвестиционных проектов уровня малого и среднего предпринимательства.

Скорее всего, российская сторона опять заявит о готовности к совместной хозяйственной деятельности на Курилах, однако для Японии, в отличие от Москвы, вопрос островов – это вопрос не из области экономики или обороны страны, это политика, при чем политика исключительно внутренняя.

Алексей Симанов