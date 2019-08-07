Из Киева позвонили в Москву: лидеры стран обсудили ход регулирования конфликтных ситуаций в юго-восточной части Украины, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Кроме того, глава РФ Владимир Путин обсудил с зарубежным коллегой варианты взаимодействия стран в нормандском формате. Президенты сошлись на том, что соблюдать режим прекращения огня, который установлен с 21 июля – важно. Также они признали необходимость развести силы и средства от линий разграничения. Это поможет смягчить конфликт и сдвинуть ситуацию с места, помогая прийти к мирному ее разрешению.

Согласились главы стран и с необходимостью соблюсти Минские соглашения. Особый статус ДНР и ЛНР также нужно предоставить, постановили Путин и лидер Украины Владимир Зеленский.

Они договорились продолжить решать вопрос об обмене пленными.

Анастасия Туркова