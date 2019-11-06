Путин исполнил последнее желание онкобольной россиянки

Президент России Владимир Путин исполнил последнее желание тяжелобольной жительницы Урала. Девятнадцатилетняя девушка из Челябинска больше всего на свете хотела в последний раз увидеть брата, который проходил службу по призыву на другом конце страны. Об этом сообщает DEITA.RU.

Вилена Исламова с четырнадцати лет боролась со страшным заболеванием костного мозга - лейкемией. Через пять лет упорной борьбы с раком крови лечащие врачи опустили руки и отправили девушку домой - спокойно доживать последние дни в кругу самых близких. Не хватало только одного близкого человека - родного брата, который к моменту выписки Вилены служил в другом регионе.

«Когда Вилене стало значительно хуже, ее отец позвонил на прямую линию Владимира Путина и попросил поспособствовать тому, чтобы брат мог на какое-то время навестить сестру. Четвертого октября произошел звонок, а уже через несколько дней брат приехал к сестре. Шесть дней они были вместе, а субботу, почти сразу после отъезда брата, Вилена умерла», - передает слова председателя Совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Евгении Майоровой «РИА Новости».

Родители и близкие семьи надеются, что командир части, где служит брат Вилены, также отпустит парня на похороны сестры.

Глава «Искорки» отметила, что никто не мог ожидать, что девушка угаснет так быстро. По словам Майоровой, еще в начале октября Вилена думала, что успеет съездить в какой-нибудь ранее невиданный российский город, например, Казань или Санкт-Петербург, предполагая, что у нее в запасе есть как минимум полгода. Но уже двадцать четвертого октября девушка так ослабла, что потеряла возможность передвигаться самостоятельно, а второго ноября навсегда закрыла глаза.

Екатерина Цой