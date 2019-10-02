Новости
Популярный препарат от изжоги вызывает онкологию
2 Октябрь 2019, 15:00
Новый «кукурузник» делают в России
2 Октябрь 2019, 14:45
Глава Владивостока прикрылся от коррупции Евангелием
2 Октябрь 2019, 14:30
Путин лишил судебных приставов правового статуса
2 Октябрь 2019, 14:15
Власть обдерет россиян сильнее, чем планировала
2 Октябрь 2019, 14:00
Александр Ролик получил новую должность
2 Октябрь 2019, 13:45
Большегрузы выгоняют из столицы
2 Октябрь 2019, 13:30
Единороссы прессуют «наливаек»
2 Октябрь 2019, 13:15
Путин лишил судебных приставов правового статуса
2 Октябрь 2019, 14:15
Президент Владимир Путин официально причислил судебных приставов к иным государственным служащим. Об этом сообщает DEITA.RU.
Согласно документу, опубликованному на специальном правовом ресурсе, сотрудники Федеральной службы судебных приставов больше не входят в состав правоохранительных органов - ведомство официально стало органом принудительного исполнения. Изменения претерпел и сам статус приставов - из госслужащих федерального значения они стали «иными государственными служащими».
Помимо этого новый закон изменил всю служебную процедуру судебных приставов: от момента поступления на службу до механизмов построения карьеры, ее завершения и выхода на заслуженный отдых. Введена возможность присвоения спецзваний и должностей - теперь сотрудники органа поделены на четыре должностные группы: от высшего «начальства» до младшего.
Сама же служба стала приравненной к контрактной с соответствующими правовыми изменениями в части конкурса кандидатов на замещение высших должностей, кадровых перестановок, антикоррупционной политики, процесса разрешения внутренних конфликтов между служащими и т.д.
Екатерина Цой