Путин лишил судебных приставов правового статуса

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приставы по размеру

Президент Владимир Путин официально причислил судебных приставов к иным государственным служащим. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно документу, опубликованному на специальном правовом ресурсе, сотрудники Федеральной службы судебных приставов больше не входят в состав правоохранительных органов - ведомство официально стало органом принудительного исполнения. Изменения претерпел и сам статус приставов - из госслужащих федерального значения они стали «иными государственными служащими».  

Помимо этого новый закон изменил всю служебную процедуру судебных приставов: от момента поступления на службу до механизмов построения карьеры, ее завершения и выхода на заслуженный отдых. Введена возможность присвоения спецзваний и должностей - теперь сотрудники органа поделены на четыре должностные группы: от высшего «начальства» до младшего. 

Сама же служба стала приравненной к контрактной с соответствующими правовыми изменениями в части конкурса кандидатов на замещение высших должностей, кадровых перестановок, антикоррупционной политики, процесса разрешения внутренних конфликтов между служащими и т.д.  

Екатерина Цой

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