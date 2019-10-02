Путин лишил судебных приставов правового статуса

Президент Владимир Путин официально причислил судебных приставов к иным государственным служащим. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно документу, опубликованному на специальном правовом ресурсе, сотрудники Федеральной службы судебных приставов больше не входят в состав правоохранительных органов - ведомство официально стало органом принудительного исполнения. Изменения претерпел и сам статус приставов - из госслужащих федерального значения они стали «иными государственными служащими».

Помимо этого новый закон изменил всю служебную процедуру судебных приставов: от момента поступления на службу до механизмов построения карьеры, ее завершения и выхода на заслуженный отдых. Введена возможность присвоения спецзваний и должностей - теперь сотрудники органа поделены на четыре должностные группы: от высшего «начальства» до младшего.

Сама же служба стала приравненной к контрактной с соответствующими правовыми изменениями в части конкурса кандидатов на замещение высших должностей, кадровых перестановок, антикоррупционной политики, процесса разрешения внутренних конфликтов между служащими и т.д.

Екатерина Цой