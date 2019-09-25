Путин меняет законы ради дальневосточников

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Президент вносит корректировки в законодательство, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин распорядился внести все необходимые изменения в действующие законы с целью создания программы субсидирования ипотека под 2% для жителей дальневосточного региона.

Президент дал правительству время на то, чтобы проделать весь объём работ до 15 декабря текущего года. Таким образом, молодые семьи могут получить возможность брать льготную ипотеку уже в этом году.

Как отмечается на сайте Кремля, программа будет распространяться на жильё, продающееся на первичном рынке недвижимости, а также при индивидуальном строительстве и будет действовать вплоть до начала 2025 года.

Напомним, что идею о льготном ипотеке Владимир Путин поставил в качестве приоритетной задачи на прошедшем ВЭФе-2019.

Дмитрий Шевченко

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