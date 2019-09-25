Импичмент: Путин может лишиться «лучшего друга»

В отношении президента США Дональда Трампа начинается процедура импичмента, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал во вторник, 24 сентября, представитель Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

В связи с объявлением были даны поручения шести комитетам конгресса провести свои расследования, направленные на выявление преступлений, которые могли быть совершены главой государства Трампом. Речь идет о таких нарушениях закона, как госизмена, взяточничество или любые более серьезные преступления.

Отмечается, что ранее процедура импичмента в Соединенных Штатах запускалась трижды. Так, в 1868 году конгресс явно был недоволен деятельностью президента Эндрю Джонсона. Дело закончилось достаточно быстро — до начала слушаний Джонсон покинул свой пост. Два случая инициации процедуры импичмента произошли в XX веке. Конгресс мечтал освободить от должности Ричарда Никсона в 1974-м и Билла Клинтона в 1998-м. В обоих случаях главы государства были оправданы высшим органом.

Екатерина Брязгунова