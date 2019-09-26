Путин может сыграть в го на следующем ВЭФ

Восточный экономический форум во Владивостоке в 2018 году ознаменовался первым спортивным состязанием китайского и российского бизнеса. Именно тогда представители обеих стран встретились за игрой в Го (по-китайски: вэйци). В стратегической сессии, предшествовавшей игре, участвовали президенты крупнейших транснациональных компаний - CNPС, SiNoPec, Сибура, Polymetal, руководители РСПП и Фонда развития Дальнего Востока. Китайцы были удивлены, что русские активно учатся древней игре, по мнению многих жителей Азии, философия этой игры недоступна для понимания европейцев. Уникальный для ВЭФ формат стратегической сессии, соединенной с матчем в Го, предложил Сергей Горьков, еще возглавляя Внешэкономбанк, и успешно реализовал его в своей новой должности в Минэкономразвития России. Но это был лишь первый шаг в направлении понимания культурного кода Востока. Настала пора делать второй.

На прошедшем в августе 2019 года Китайском конгрессе Го президент Китайской ассоциации вэйци, член Консультативного комитета по военному стратегическому планированию НОАК генерал-майор Линь Цзяньфэн объявил новую эру Го, процитировав высказывание Си Цзиньпина о том, что вэйци – это философия жизни и стратегия Мира, а Китай – мировой лидер в развитии игры.

Россия – единственная страна в Европе, у которой есть свой путь развития Го. На ВЭФ-2019 общественности была представлена не имеющая аналогов цифровая платформа дистанционных соревнований в виртуальной реальности. В рамках форума возможности новых технологий оценили губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава Якутии Айсен Николаев, а также генеральный директор АО Росгеология Сергей Горьков и СЕО золотодобывающей компании Polymetal Виталий Несис, которые первыми сыграли в матче в Го в виртуальной реальности.

Вместе с тем, по словам руководителя международной консалтинговой компании AMG, специализирующейся на работе в Азии Алексея Гаврилова, Го – не просто игра, хотя правила ее очень просты, на понимание сути могут уйти годы, а на изучение стратегии – жизнь. Раскладывая камни на игровой доске, можно понять, с кем ты играешь, что это за человек, как он мыслит. Императоры через нее учились быть мудрыми правителями, которые не загоняли врага в безвыходное положение и не были жестки без необходимости. В Го сегодня играет весь Восток, от Китая, Кореи и Японии – до Индонезии и Сингапура. Азиатские мастера полагают, что, если Россия действительно хочет найти новых друзей, она должна рассказать им о себе и легче всего это сделать с помощью «диалога рук» - Го.

Но как во всем азиатском, здесь тоже есть свои особенности. Если за доску садятся два обличенных властью человека, то им не приличествует вести партию до конца, лишь немного «поговорить» с помощью камней, почувствовать друг друга. Китай хочет «почувствовать» Россию, но готовы ли русские к такому диалогу? Можем ли мы объединить европейский культурный код с аналогичным культурным ландшафтом игры, пришедший из древнего Китая?

По мнению директора 41-го Чемпионата мира по Го Михаила Емельянова, да, определенно можем, причем на равных – ответив древним традициям и отточенному умению, новыми технологиями и русским темпераментом ведения игры. Однако памятуя, что Го – игра императоров, можно предположить, что первая «официальная» партия должна состояться между двумя национальными лидерами – Президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпинем. Даже если предположить, что наш президент не играет в Го, а китайский «чжуси» - настоящий мастер, то суть этой партии далеко не в том, кто победит, а кто – проиграет. Как уже говорилось, люди, обличенные властью, редко играют партию до конца, суть «императорской игры» лишь в том, чтобы почувствовать характер друг друга, а через это понимание – сблизиться в личном общении.

Можно долго говорить о сближении России и Азии, в пику нашим «западным партнерам» в лице США и ЕС. Однако, не понимая культурный код Востока, никакого настоящего диалога между цивилизациями построить не удастся. Президент Путин долго работал в Германии и знает, что настоящий диалог с немцем начинается за кружкой пива. Он общался с президентом Америки Дональдом Трампом и знает, что тот «свой парень» и с ним можно разговаривать обо всем, но вот доверять обещаниям – нельзя вовсе.

Знаменитый китайский баланс, как символ «срединного государства», должен строиться на взаимопонимании и доверии, достичь которого можно очень просто – сыграв партию в Го. И сделать это можно, не откладывая, например, на том же ВЭФ-2020, где Президент Путин вполне может предложить главе китайской делегации партию в Го, тем самым дав возможность рукам лидерам великих держав начать свой доверительный диалог.

Алексей Симонов