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Путин: «Мы непобедимы, когда мы вместе»
Президент обратился к нации
Президент России Владимир Путин обратился к нации с поздравлениями в честь 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны, сообщает ИА DEITA.RU.
Глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и сразу же после этого произнёс речь. В своём обращении Владимир Путин отметил неоценимый вклад в Победу всех участников войны, ковавших её как на полях сражений, так и в тылу.
Президент подчеркнул, что в нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. Именно поэтому этот праздник так важен для нашего народа, отметил Владимир Путин.
«Мы непобедимы, когда мы вместе! С Днём Победы!», — сказал президент.
Также Владимир Путин рассказал и о том, что на Красной Площади обязательно будет проведён традиционный военный парад, а по улицам всех российских городов пройдёт «Бессмертный полк», но только тогда, когда это станет возможным.
Ранее глава государства принял решение отменить основные торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Дня Победы из-за эпидемии коронавируса.