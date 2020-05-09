Президент России Владимир Путин обратился к нации с поздравлениями в честь 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и сразу же после этого произнёс речь. В своём обращении Владимир Путин отметил неоценимый вклад в Победу всех участников войны, ковавших её как на полях сражений, так и в тылу.

Президент подчеркнул, что в нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война. Именно поэтому этот праздник так важен для нашего народа, отметил Владимир Путин.

«Мы непобедимы, когда мы вместе! С Днём Победы!», — сказал президент.



Также Владимир Путин рассказал и о том, что на Красной Площади обязательно будет проведён традиционный военный парад, а по улицам всех российских городов пройдёт «Бессмертный полк», но только тогда, когда это станет возможным.

Ранее глава государства принял решение отменить основные торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Дня Победы из-за эпидемии коронавируса.