Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Президент России Владимир Путин наградил лидера КНДР медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», сообщает ИА DEITA.RU.

Награду вождю КНДР вручил посол России в республике Александр Мацегора через министра иностранных дел Ли Сон Гвона.

Как пишет в соцсетях на своих страницах посольство, высокое признание Ким Чен Ын заслужил за большой вклад в сохранение исторической памяти умерших и похороненных советских солдат на территории КНДР. Кроме того, северокорейского лидера благодарят за бережное отношение к мемориалам войны. Награда была передана 5 мая во Дворце съездов Мансудэ.

Ким Чен Ын с большим уважением относится к историческому наследию времен Второй Мировой и уважает вклад Советского Союза в победу над фашистами. В отличие от европейской Чехии, где не так давно был снесен памятник маршалу Красной армии Ивану Коневу.

Монумент был демонтирован в Праге. Российский МИД попросил власти Чехии передать памятник России, но и здесь страна не пошла навстречу. Власти Чехии объяснили, что монумент был снесен собственником - одним из районов города. Памятник, по словам властей республики, не является собственностью государства.

Обидевшись на такой шаг, глава Минобороны Сергей Шойгу даже попросил Следком завести в отношении чехов уголовное дело.

Особенно болезненно такое отношение воспринимается в канун 75-летия Победы. В то же время, президент Чехии Милош Земан свое участие в праздновании подтвердил. Равно как и лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие лидеры.

Но, по решению Владимира Путина, празднования перенесены из-за пандемии коронавируса. Парад состоится 3 сентября - в день официального окончания Второй мировой.