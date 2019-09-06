Из Владивостока президент направится с проверкой на космодром «Восточный». Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с общественниками, которая проходит в эти минуты на полях Восточного экономического форума, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин намерен лично придать ускорение космическому долгострою. Сегодня, 6 сентября, президент проведет там совещание. По словам президента, туда он отправится прямо с полей ВЭФ, где сейчас проводит встречу с общественниками.

Вторая очередь стройки вызывает большие проблемы. Настолько, что ни одна компания не может завершить скандальный долгострой. «Надо к этому как-то реалистично подходить, обоснованно, не задирать, разумеется, ничего», - заявлял Владимир Путин.

А на днях стало известно, что достраивать космодром могут поручить Минобороны и Сергею Шойгу.

Напомним, строительство космодрома «Восточный» на протяжении семи лет сопровождается скандалами и коррупцией. Ущерб от коррупционных действий уже превысил 10 млрд рублей, возбуждено 140 уголовных дел. Довести до ума постройку должен Сергей Шойгу, так как его ведомство не вызывает нареканий у главы государства.

Светлана Алеутская