Президент России поздравил своего коллегу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Владимир Путин обратился к Александру Лукашенко с поздравлениями с Днём независимости. Примечательно, что в этом году праздник совпадает с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Путин пожелал своему другу и коллеге крепкого здоровья и успехов, а всем жителям Белоруссии благополучия и процветания.

Как подчеркнул российский лидер, наши братские народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в военные годы встал на защиту Родины.

Также Путин отметил, что узы братской дружбы и взаимопомощи между странами являются залогом прочности российско-белорусских отношений.

Дмитрий Шевченко