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Путин напомнил о необходимости платить по счетам

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Президент поручил чиновникам повысить платёжную дисциплину граждан

Владимир Путин дал поручение своим полномочным представителям в федеральных округах России, а также первому вице-премьеру Андрею Белоусову поспособствовать нормализации процесса своевременной оплаты электрической и тепловой энергии, а также газа, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Речь идёт о повышении платёжной дисциплины потребителей, которые обеспечиваются энергией за счёт федерального, а также региональных и муниципальных бюджетов.

Как отмечается в поручении, чиновникам нужно принять меры для оплаты потреблённой энергии в полном объёме.

Отчитаться о проделанной работе Белоусову предстоит до 10 августа, а полпредам — до 31 декабря 2020 года.

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