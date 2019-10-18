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Путин нашел оригинальный способ сохранить бюджет
Президент Владимир Путин принял решение отказаться от одной из международных выплат. Об этом сообщает DEITA.RU.
Глава страны посчитал нецелесообразным продолжать делать ежегодные финансовые взносы в комиссию, отвечающую за расследования нарушений прав мирного населения в ходе боевых действий. По словам президента, в международной комиссии давно нет представителей со стороны России - примерно с тысяча девятьсот девяносто первого года орган фактически не работает, но продолжает получать деньги из российского госбюджета.
Путин уже направил свое предложение на рассмотрение депутатам Госдумы в профильный департамент. В пояснительной записке к пакету документов президент отметил, что длительное бездействие комиссии в скором будущем может обернуться большой проблемой на мировой политической арены.
«Велика вероятность, что недобросовестные страны попробуют использовать членов комиссии в своих целях», - говорится в проекте федерального закона.
Депутаты Госдумы уже заявили, что законотворческая инициатива президента скорее всего будет единогласно одобрена.
Екатерина Цой