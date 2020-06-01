В понедельник, 1 июня, во время совещания с правительственными органами и ЦИК Владимир Путин назначил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщает ИА DEITA.RU. Заветной датой стало 1 июля.

Во время совещания дату по поправкам предложила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она подчеркнула, что этот день является наилучшим решением. Кроме нее совета Владимир Путин спросил у министра просвещения, поинтересовавшись у него не помешает ли проведение общероссийского голосования проведению ЕГЭ, а также узнал мнение главы Ропотребнадзора.

Все чиновники заявили, что 1 июля наилучшая дата для дня по проведению общеросийского голосования.

Позднее ️сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников заявил, что россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, а 1 июля будет выходным днем.

Напомним, что Владимир Путин предложил 15 января внести поправки в Конституцию РФ, добавив несколько глав некоторыми дополнительными статьями. Среди самых популярных ежегодная индексация социальных выплат, закрепление границ страны и многие другие.