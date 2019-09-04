Лидер страны Владимир Путин обратился к правительству с просьбой разработать варианты увеличения зарплаты медработникам. Президент говорил о дополнительных ежемесячных выплатах для оказывающих людям первичную помощь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Путин просит рассчитать дополнительный повышающий коэффициент для компенсаций медработникам в сельской местности, поселках рабочих и поселках городского типа в районах Крайнего Севера, в Арктической зоне и на удаленных территориях, где транспортная доступность низкая.
Доклад должен быть готов к 1 ноября.
До 1 декабря правительство должно будет разработать варианты снижения налоговой нагрузки для медучреждений первичного звена здравоохранения. Это предлагается сделать за счет отмены налога на имущество организаций и земельного налога.
До 1 октября правительству придется обдумать, как усовершенствовать отраслевую систему оплаты труда для медицинских работников.
Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Анастасия Туркова
Лидер страны Владимир Путин обратился к правительству с просьбой разработать варианты увеличения зарплаты медработникам. Президент говорил о дополнительных ежемесячных выплатах для оказывающих людям первичную помощь, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.