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Путин назначил нового врио губернатора
Перестановки коснулись Пермского края
Президент России назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности главы Пермского края, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля. Ранее чиновник возглавлял управление ФАС.
Махонин будет исполнять обязанности губернатора вплоть до выборов, которые назначены на единый день голосования 13 сентября этого года.
До него на этой позиции находился Максим Решетников, который ушёл работать в правительство на должность министра экономического развития.
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