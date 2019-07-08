Восьмого июля лидер страны Владимир Путин выбрал и назначил на пост заместителя Шойгу экс-главу Ингушетии Евкурова, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Также президент наградил его званием генерал-лейтенанта. Такой указ можно прочитать, зайдя на официальный интернет-портал правовой информации.

Евкуров принял решение досрочно покинуть свой пост в конце предыдущего месяца - из-за разногласий среди жителей региона. Евкуров заявил Путину, что регион нуждается в «новой команде» и «новых людях». Он согласился при этом трудиться в любом доверенном ему секторе.

Спикер парламента республики Магомед Яндиев передает: Евкуров продолжит службу по военной линии. Как пишет «Коммерсантъ» бывший глава республики займет пост замминистра обороны.

Напомним, что Евкуров был главой Ингушетии с 2008 года, а в 2018 году его переизбрали на новый срок.

Анастасия Туркова