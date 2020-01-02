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Путин назначил новый правоохранительный орган
С 1 января 2020 по указу президента Владимира Путина в России появился еще один правоохранительный орган и новые генералы, сообщает DEITA.RU.
Первое изменение в структуре «иного вида госслужбы» произошло благодаря тому, что Путин официально приравнял к статусу правоохранительных органов службу судебных приставов. Ранее сотрудники ФССП являлись «обычными госслужащими». Таким образом, с нового года «любимые» злостными должниками и неплательщиками алиментов «люди в погонах» получают специальные звания, как «коллеги» из полиции.
В связи со статусными изменениями в ФССП, вводится возможность получить звание генерала в центральном аппарате ведомства и в шести региональных подразделениях. Отмечается, что на данным момент в стране появилось двадцать новых генералов, четырнадцать из которых являются руководителями «центра».
Екатерина Цой