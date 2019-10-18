Путин назначил важного чиновника в Приморье

Президент Владимир Путин назначил первого заместителя главы СУ СК РФ по Приморскому краю, сообщает DEITA.RU.

В четверг, семнадцатого октября, бывший замруководителя управления СК Пензенской области Владимир Фомин вступил в аналогичную должность в Приморье. Полковник юстиции был переведен в столицу Дальнего Востока в рамках ротации кадров в силовых и правоохранительных органах страны.

Отмечается, что соответствующий указ о названии президент РФ подписал еще в прошлом месяце - тридцатого сентября.

Фомин находится на службе в органах с две тысячи третьего года. До две тысячи тринадцатого года работал в областной прокуратуре, после расформирования единого органа на прокуратуру и следственный комитет занял должность замруководителя СУ СК РФ по Пензенской области. Имеет «красный» диплом Академии ФСБ РФ, звание лучшего следователя, несколько медалей за служебные достижения. Является заслуженным юристов Пензенской области.

Напомним, в апреле текущего года по указу президента приморский следственный комитет претерпел серьезные изменения. Тогда Владимир Путин уволил сразу двух высокопоставленных служащих СУ СК по Приморью - главу управления генерал-майора юстиции Сергея Грызыхина и его заместителя полковника юстиции Виталия Герлица.

Кстати, в минувший четверг московские депутаты приняли закон, позволяющий чиновникам страны работать удаленно. Появление нововведения связано с буквальной нехваткой рабочих мест в кабинетах чиновников столицы - некоторым работникам законодательного аппарата приходилось ютиться в душных помещениях по несколько человек, чтобы сделать свою работу. Со вчерашнего дня все, кому не хватило стула и стола в думе, переведены на работу из дома.

Екатерина Цой







