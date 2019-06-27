Жизнь россиян подвергают опасности нелегальные перевозчики, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «Новости».

Потому что именно они наиболее часто попадают в аварии, уточнил президент страны Владимир Путин. Такие перевозчики, как говорит президент, рискуют жизнями людей ради наживы, не принимают во внимание ПДД.

Лидер страны призвал предупреждать безответственное поведение на дорогах, поскольку здоровье граждан – один из главнейших приоритетов в государственной политике.

Анастасия Туркова