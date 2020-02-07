Новости
ГИБДД готовит облаву на пьяных водителей в Приморье
7 Февраль 2020, 12:20
Путин назвал главную проблему образования в России
7 Февраль 2020, 12:00
Владивосток вошел в ТОП-10 рейтинга самых дорогих переездов
7 Февраль 2020, 11:40
Сотрудница банка украла у клиентов более 16 млн рублей
7 Февраль 2020, 11:20
Мишустин: «Нельзя повышать штрафы, не добившись роста зарплат»
7 Февраль 2020, 11:00
Умер первый врач, сообщивший о коронавирусе
7 Февраль 2020, 10:40
Путин назначил нового врио губернатора
7 Февраль 2020, 10:20
«Все стоит колом» - ДТП заблокировало выезд из Владивостока
7 Февраль 2020, 09:55
Путин назвал главную проблему образования в России
Президент высказал её чиновникам и экспертам
В ходе заседания заседания президиума Госсовета президент Владимир Путин обозначил основной вопрос в развитии высшего образования в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.
По словам главы государства, он заключается в том, что главные высшие учебные заведения страны находятся всего в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Кроме этого, здесь же находится до четверти вообще всех вузов России.
Как отметил Путин, такая концентрация вредно сказывается на социально-экономической обстановке в стране в целом, т.к. большие города собирают самую активную часть населения в одном месте. Это приводит к диспропорциям в территориальном развитии России.
Вместе с этим, президент отметил, что данную проблему невозможно и не нужно решать "по команде". Просто взять и "расселить" студентов из Москвы и Санкт-Петербурга не получится.
Однако, Путин призвал представителей образований подумать над тем, как можно было бы оставлять ценные кадры в регионах даже после их обучения в столичных вузах.