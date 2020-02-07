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6 Декабрь 2019, 18:15

Путин назвал главную проблему образования в России

Путин

Президент высказал её чиновникам и экспертам

В ходе заседания заседания президиума Госсовета президент Владимир Путин обозначил основной вопрос в развитии высшего образования в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

По словам главы государства, он заключается в том, что главные высшие учебные заведения страны находятся всего в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге. Кроме этого, здесь же находится до четверти вообще всех вузов России.

Как отметил Путин, такая концентрация вредно сказывается на социально-экономической обстановке в стране в целом, т.к. большие города собирают самую активную часть населения в одном месте. Это приводит к диспропорциям в территориальном развитии России.

Вместе с этим, президент отметил, что данную проблему невозможно и не нужно решать "по команде". Просто взять и "расселить" студентов из Москвы и Санкт-Петербурга не получится.

Однако, Путин призвал представителей образований подумать над тем, как можно было бы оставлять ценные кадры в регионах даже после их обучения в столичных вузах.

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