Лидер страны Владимир Путин назвал главную проблему России. Президент знает, как решить вопрос с уровнем жизни населения Российской Федерации, сообщает DEITA.RU.

В ходе прямой линии президент назвал главную проблему России. По словам Владимира Путина это производительность труда. И её обязательно нужно поднять, чтобы достичь намеченных нацпроектов. Это позволит также развить экономику и повысить уровень жизни населения.

Анастасия Туркова