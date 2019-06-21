20 Июнь 2019, 23:37
Путин назвал главную проблему России
И это не дураки и дороги, и даже не коррупция
Источник изображения: amp.hyser.com.ua
Лидер страны Владимир Путин назвал главную проблему России. Президент знает, как решить вопрос с уровнем жизни населения Российской Федерации, сообщает DEITA.RU.
В ходе прямой линии президент назвал главную проблему России. По словам Владимира Путина это производительность труда. И её обязательно нужно поднять, чтобы достичь намеченных нацпроектов. Это позволит также развить экономику и повысить уровень жизни населения.
Анастасия Туркова
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