Первый император всероссийский Петр Первый — вот человек и политик, которым по-настоящему восхищается современный российский лидер Владимир Путин, сообщает DEITA.RU. Об этом президент заявил корреспонденту издания Financial Times.

Если же говорить о политиках нашего времени, то кумиром Путина является не кто иной, как бывший глава Франции Жак Ширак. Он был французским лидером с 1995-го по 2007-й год.

По мнению Путина, Жак Ширак заслуживает уважение по той причине, что по любому поводу имел свое мнение. Более того, президент умел его отстаивать, но при этом всегда с почтение относился к мнению коллег и партнеров.

Также Путин отметил, что Ширак является не только профессионалом, но и интересным человеком. Его также можно назвать интеллектуалом.

Ранее Владимир Путин рассказал о том, кто и при каких условиях может стать его преемником.

Екатерина Брязгунова