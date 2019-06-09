Президент России Владимир Путин огласил результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах страны, сообщает DEITA.RU.

На пленарном заседании Петербургского международного форума Президент России Владимир Путин отметил, что одним из факторов конкурентоспособности страны является благоприятная деловая среда. При этом глава государства поручил активизировать работу по привлечению частных капиталов в национальные проекты.

В десятке регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, чьи успехи стали наиболее динамичными по сравнению с предыдущими годами, Владимир Путин отметил такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым и Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская область.

По информации администрации Приморского края, регион улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись с 76 на 55 место.

В первый день Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин анонсировали создание в Приморском крае крупного российско-китайского сельскохозяйственного холдинга. Планируется, что проект будет производить около 500 тысяч тонн высококачественного молока ежегодно для жителей Приморского края и на экспорт в Китай.

Дмитрий Санников